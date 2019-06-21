Минпросвещения поддержало инициативу оставить бесплатным обучение в детских школах искусств

21.06.19 11:38

© РИА Новости. Константин Чалабов

21 июня. Interfax-Russia.ru - Инициативу Минкультуры РФ по сохранению существующей модели финансирования детских школ искусств (ДШИ), по которой обучение в них должно остаться бесплатным, поддержали в Минпросвещения РФ, сообщили в пресс-службе министерства культуры в пятницу.

"Минпросвещения России впервые поддержало позицию Минкультуры России по сохранению существующей модели финансирования детских школ искусств - оба ведомства рекомендуют не переводить учащихся по программам предпрофессионального художественного образования детских школ искусств на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). Такие сведения содержатся в документе с рекомендациями главам субъектов РФ, подписанном руководителями обоих ведомств", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, слова которого приводит пресс-служба, "предпрофессиональные программы в детских школах искусств - важная часть сложившейся, уникальной отечественной системы трехуровневого художественного образования, нам важно сохранить эту классическую систему подготовки, которая позволяет отбирать, готовить и выпускать талантливых детей".

Он уточнил, что в ближайшее время главы регионов возьмут на контроль сохранение в полном объеме программ бесплатными.

В пресс-службе уточнили, что ПФДО - новая схема финансирования дополнительного образования детей, предусматривающая закрепление за ребенком денежных средств для оплаты выбираемого дополнительного образования с последующей передачей средств в выбранную организацию. На каждого ребенка оформляется сертификат с уникальным номером, куда приходят деньги от государства, которыми можно расплатиться за дополнительные образовательные услуги. Схема действует в виде эксперимента в 42 регионах РФ.

"Минкультуры России и Минпросвещения России рекомендуют не распространять ПФДО на предпрофессиональные программы ДШИ, предусмотрев при этом использование сертификата ПФДО в ДШИ для расширения практики реализации дополнительных общеразвивающих программ, направленных на гармоничное развитие личности ребенка", - говорится в документе, предоставленном пресс-службой.

В документе отмечается, что реализация обучающих программ в детских школах искусств направлена на многолетнее получение детьми системного начального образования в сфере выбранного вида искусства, требует индивидуального обучения и связана с конкурсным отбором детей.