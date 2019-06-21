Претендента на пост челябинского губернатора будут судить по делу о мошенничестве

21.06.19 11:43

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

21 июня. Interfax-Russia.ru - Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего омбудсмена Челябинской области Алексея Севастьянова, обвиняемого в попытке хищения гранта в 3 млн руб. для начинающих фермеров, сообщает пресс-служба облпрокуратуры в пятницу.

По версии следствия, в 2017 году Севастьянов представил в региональный Минсельхоз документы, содержащие недостоверные сведения о ведении им фермерского хозяйства.

"Он планировал участвовать в конкурсе на получение гранта в размере 3 млн рублей для поддержки начинающих фермеров. Однако в ходе проверки сотрудники министерства выявили, что документы подложные", - уточняется в сообщении.

Прокуратура утвердила предъявленное Севастьянову обвинение по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), дело будет рассматривать Центральный районный суд Челябинска.

Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено в апреле 2018 года.

В феврале 2019 года Севастьянов был задержан органами следствия в Москве и доставлен в Челябинск для избрания меры пресечения.

По данным следствия, Севастьянов представил комиссии подложные договоры о покупке более двух десятков коров на 945 тыс. рублей и техники. Он находится под подпиской о невыезде.

20 июня Севастьянов подал заявление в областной избирком об участии в выборах губернатора Челябинской области 8 сентября 2019 года.

В заявлении указано, что он выдвинут политической партией регионального отделения политической партии "Гражданская сила".