Претендента на пост челябинского губернатора будут судить по делу о мошенничестве

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21 июня. Interfax-Russia.ru - Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего омбудсмена Челябинской области Алексея Севастьянова, обвиняемого в попытке хищения гранта в 3 млн руб. для начинающих фермеров, сообщает пресс-служба облпрокуратуры в пятницу.
По версии следствия, в 2017 году Севастьянов представил в региональный Минсельхоз документы, содержащие недостоверные сведения о ведении им фермерского хозяйства.
"Он планировал участвовать в конкурсе на получение гранта в размере 3 млн рублей для поддержки начинающих фермеров. Однако в ходе проверки сотрудники министерства выявили, что документы подложные", - уточняется в сообщении.
Прокуратура утвердила предъявленное Севастьянову обвинение по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), дело будет рассматривать Центральный районный суд Челябинска.
Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено в апреле 2018 года.
В феврале 2019 года Севастьянов был задержан органами следствия в Москве и доставлен в Челябинск для избрания меры пресечения.
По данным следствия, Севастьянов представил комиссии подложные договоры о покупке более двух десятков коров на 945 тыс. рублей и техники. Он находится под подпиской о невыезде.
20 июня Севастьянов подал заявление в областной избирком об участии в выборах губернатора Челябинской области 8 сентября 2019 года.
В заявлении указано, что он выдвинут политической партией регионального отделения политической партии "Гражданская сила".