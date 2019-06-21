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21.06.19 11:58

Глава Ахтубинска подозревается в махинациях с муниципальной землей

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
21 июня. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СКР по Астраханской области подтвердило информацию о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении главы города Ахтубинска Аманги Нурузбаева.

"На основании материалов, представленных из регионального УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования "Город Ахтубинск", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

По версии следствия, к главе Ахтубинска поступило заявление от местной жительницы, действующей по доверенности в интересах его супруги, о предоставлении дополнительного земельного участка площадью более 290 квадратных метров для расширения магазина.

Глава города, зная, что земельный участок предоставляется путем проведения аукциона, дал поручение своим сотрудникам подготовить необходимую документацию для передачи участка.

Далее подозреваемый заключил соглашение, согласно которому стоимость участка была занижена с 1,7 млн рублей до 235 тыс. рублей.

"В результате неправомерных действий муниципальному образованию причинен ущерб в размере чуть менее 1,5 млн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что в администрации Ахтубинска проходят обыски в связи с возбуждением уголовного дела в отношении главы города.

Нурузбаев является главой Ахтубинска с 2009 года.

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