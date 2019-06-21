Экс-мэр подмосковной Балашихи Жирков обвиняется во взятке в особо крупном размере

21.06.19 12:02

© РИА Новости. Владимир Федоренко

21 июня. Interfax-Russia.ru - Задержанному главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову предъявлено обвинение в получении взятки в его бытность мэром Балашихи, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Жиркову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Инкриминируемое Жиркову преступление относится к 2015 году, когда он, по данным следствия, являясь главой города Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более тысячи квадратных метров в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Она отметила, что по месту жительства и работы Жиркова, а также в жилищах его знакомых и офисных помещениях проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

"Фигурант уголовного дела задержан, следствие ходатайствует перед судом об избрании Жиркову меры пресечения виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

Накануне информированный источник сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в отношении Жиркова, который с 2014 по 2018 год занимал должность главы Балашихи.

По данным источника, в администрации Пушкинского района прошли обыски, которые могут быть связаны с вопросами долевого строительства.

Ранее представитель областного главка СК Ольга Врадий сообщила, что после поручения главы СК следователи возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) чиновников Балашихи, не предоставлявших квартиры жителям аварийного жилья.