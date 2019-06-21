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21.06.19 12:19
Свердловские полицейские помогли немецким путешественникам на сломавшемся ГАЗ-66
Информация о том, что на 200-м км трассы "Екатеринбург - Тюмень" стоит автомобиль ГАЗ-66, поступила в дежурную часть УГИБДД Свердловской области 19 июня. Выехавший на место экипаж ДПС обнаружил, что на "советском" грузовике передвигались немецкие путешественники, возвращавшиеся с озера Байкал. "Их машина неожиданно вышла из строя, сломался привод трамблера. (...) Сложность была в том, что попавшие в беду люди не говорили и не понимали по-русски. Поэтому общение с уральскими полицейскими было организовано с помощью переводчика в мобильном телефоне", - сказал Горелых.
Сотрудники ГИБДД вызвали спецтехнику. Позже друзья помогли путешественникам отремонтировать грузовик, после чего те смогли продолжить путь.
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