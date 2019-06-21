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21.06.19 12:42
СКР начал проверку жалобы дольщика на застройщика в Орловской области
Дольщик пожаловался на нарушение застройщиком - ООО "Компания Стройсервис" сроков сдачи пятиэтажного многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне "Первый" Орловского района, более чем на 1,5 года.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства сложившейся ситуации
В свою очередь пресс-служба правительства Орловской области сообщает, что губернатор Андрей Клычков держит на личном контроле ситуацию с нарушением застройщиком сроков сдачи трех многоквартирных домов в данном микрорайоне.
Подчеркивается, что еженедельно проходят встречи на строительной площадке с участием инициативной группы дольщиков, строительного надзора, застройщика. Организовано информирование участников долевого строительства в интернете с фотоотчетом.
Все три дома планируется сдать в текущем году, отмечается в сообщении.
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