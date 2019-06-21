Жара в Петербурге спадет в выходные

21.06.19 12:46

© РИА Новости. Алексей Даничев

21 июня. Interfax-Russia.ru - Жара в Петербурге спадет в субботу, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в пятницу.

По области местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах Петербурга кратковременный дождь возможен лишь в ночные часы. Во второй половине дня ожидается усиление западного ветра - по области и в городе его порывы местами будут достигать 15 м/с.

Ночи по-прежнему будут теплыми - до 18 градусов тепла. Днем температура воздуха будет колебаться в районе 21-23.

В воскресенье погоду будет определять антициклон. Осадков не ожидается, однако возможен порывистый ветер.

Температура воздуха по области составит ночью плюс 8-13 градусов, местами даже опустится до 4. Днем воздух прогреется до 21-23. В Петербурге не будет теплее 20-22 градусов.