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21.06.19 12:46
Жара в Петербурге спадет в выходные
По области местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах Петербурга кратковременный дождь возможен лишь в ночные часы. Во второй половине дня ожидается усиление западного ветра - по области и в городе его порывы местами будут достигать 15 м/с.
Ночи по-прежнему будут теплыми - до 18 градусов тепла. Днем температура воздуха будет колебаться в районе 21-23.
В воскресенье погоду будет определять антициклон. Осадков не ожидается, однако возможен порывистый ветер.
Температура воздуха по области составит ночью плюс 8-13 градусов, местами даже опустится до 4. Днем воздух прогреется до 21-23. В Петербурге не будет теплее 20-22 градусов.
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