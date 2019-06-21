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21.06.19 12:49
Сорокоградусная жара ожидается на выходных в Ростовской области
"По данным Ростовского Гидрометцентра, во второй половине дня 22 и 23 июня в Ростовской области ожидается сильная жара, температура поднимется до плюс 40 градусов", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует воздержаться от длительного пребывания на солнца - это может привести к перегреву организма, тепловым и солнечным ударам.
Также сообщается, что с 22 по 24 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в большинстве районов Ростовской области, в том числе и в Ростове-на-Дону, а в северо-западных и северо-восточных районах области ожидается высокая пожароопасность (4 класс).
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