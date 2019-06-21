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21.06.19 12:55
Купаться на Черноморском побережье абсолютно безопасно - глава Роспотребнадзора
"На сегодняшний день результаты исследования вводы в рекреационных зонах Черноморского побережья: в районе Большого Сочи, побережья Анапы, Геленджика, вокруг всего Крымского полуострова показывают, что вода полностью соответствует требованиям. Отдыхать и купаться в морской и речной воде абсолютно безопасно", - сказала Попова журналистам в Сочи.
Она отметила, что в последние три года большое внимание уделяется зонам рекреации, курортным зонам для организации безопасного отдыха на пляжах РФ.
По ее словам, исследования морской и речной воды проводятся с начала апреля до конца сезона.
"Требования к воде морской в Российской Федерации жёстче, чем в Европе", - отметила глава Роспотребнадзора.
В Сочи 20 -21 июня проводится II Международная конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения". Организатором конференции выступает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) при участии МИД России.
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