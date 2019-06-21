Купаться на Черноморском побережье абсолютно безопасно - глава Роспотребнадзора

21.06.19 12:55

© РИА Новости. Виталий Тимкив

21 июня. Interfax-Russia.ru - Морская и речная вода на пляжах Крыма и Сочи соответствуют санитарным нормам Российской Федерации, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

"На сегодняшний день результаты исследования вводы в рекреационных зонах Черноморского побережья: в районе Большого Сочи, побережья Анапы, Геленджика, вокруг всего Крымского полуострова показывают, что вода полностью соответствует требованиям. Отдыхать и купаться в морской и речной воде абсолютно безопасно", - сказала Попова журналистам в Сочи.

Она отметила, что в последние три года большое внимание уделяется зонам рекреации, курортным зонам для организации безопасного отдыха на пляжах РФ.

По ее словам, исследования морской и речной воды проводятся с начала апреля до конца сезона.

"Требования к воде морской в Российской Федерации жёстче, чем в Европе", - отметила глава Роспотребнадзора.

В Сочи 20 -21 июня проводится II Международная конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения". Организатором конференции выступает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) при участии МИД России.