Три независимые газеты в Дагестане выпустили номера в поддержку арестованного журналиста

21.06.19 13:01

Фото с сайта издания "Черновик"

21 июня. Interfax-Russia.ru - Три еженедельника в Дагестане вышли в пятницу с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева.

"21 июня, независимые и ведущие еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли с первой полосой "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев" в поддержку нашего журналиста Гаджиева, которого абсурдно обвинили в финансировании терроризма", - заявил агентству "Интерфакс-Юг" главный редактор "Черновика" Маирбек Агаев.

По его словам, общий тираж всех трех газет составил около 20 тыс. экземпляров ("Черновик" - 9 тыс., "Нрвое дело" - 8 тыс., "Свободная республика" - 2 тыс. 510"), а совокупная интернет аудитория составила около 100 тыс. человек.

"Тем, кто к нам приходит в редакцию, раздаем газеты бесплатно. Мы промониторили ситуацию с продажей газет, и в настоящее время могу сказать, что все номера практически уже с утра были раскуплены", - сказал Агеев.

Гаджиев и еще двое жителей Дагестана Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев были задержаны 14 июня по подозрению в финансировании террористической деятельности.

Дело в отношении задержанных возбуждено по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч.4 ст.205.1 (финансирование терроризма) УК РФ.

18 июня суд арестовал Гаджиева на два месяца.