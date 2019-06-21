Татнефть начала работу с претензиями европейских покупателей из-за ситуации с "Дружбой"

21.06.19 13:12

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин

21 июня. Interfax-Russia.ru - "Татнефть" начала получать претензии от европейских покупателей нефти из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба", сообщил журналистам глава компании Наиль Маганов.

"Мы уже начали получать претензии. Они в рамках разумного и в рамках наших договорных отношений. Ведется претензионная работа, поэтому сложно сказать какой ущерб будет",- сказал Маганов.

Глава Республики Татарстан, председатель совета директоров "Татнефти" Рустам Минниханов уточнил, что претензии покупателей касаются не качества нефти, а сбоя поставок. "Претензии не от качества нефти, от поставок",- сказал он.

Маганов также уточнил, что вопрос компенсации для самой "Татнефти" из-за форс-мажора на "Дружбе" пока обсуждается.

В свою очередь белорусская сторона сообщила, что приступила к очередному этапу "дорожной карты" по замещению загрязненной российской нефти на качественную в магистральном трубопроводе "Дружба" и в пятницу утром начала ее вытеснение из нефтепровода Унеча-Полоцк (северная ветка нефтепровода "Дружба"), через который нефть традиционно подавалась на белорусский НПЗ "Нафтан".

"По информации ОАО "Полоцктранснефть Дружба", сегодня, 21 июня 2019 года, в 9:07 началось вытеснение загрязненной органическими хлоридами российской нефти в трубопроводе Унеча-Полоцк и замещение ее чистой нефтью", - говорится в сообщении концерна "Белнефтехим".

В сообщении уточняется, что технически нефть вытесняется от Унечи в сторону Полоцка, а затем по трубопроводу Сургут-Полоцк реверсом в сторону Невеля.

"Ожидается, что вытеснение нефти из первой очереди нефтепровода завершится 3 июля, затем начнется вытеснение загрязненного сырья из второй очереди нефтепровода Унеча-Полоцк, которое продлится до конца июля. Завершающий этап на северном направлении - вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода Сургут-Полоцк продлится до 15 августа 2019 года", - говорится в сообщении концерна.

Полная очистка двух веток нефтепровода "Дружба" на территории Белоруссии от загрязненной российской нефти ожидается в середине августа, сообщил белорусский концерн.

"Полная очистка магистрального трубопровода "Дружба" на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года", - говорится в сообщении концерна.

По данным концерна, к середине августа планируется полностью завершить очистку системы нефтепроводов "Гомельтранснефть-Дружба". Сейчас продолжается вытеснение "грязной" нефти из третьей ветки на участке от Кобрина до Мозыря и далее на территорию РФ. "На 21 июня разделительный снаряд прошел 259 км от Кобрина, завершить очищение указанной нитки нефтепровода от границы до ЛПДС "Мозырь" планируется к началу июля 2019 года", - описали ситуацию в концерне. "Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи с планируемым завершением в середине августа", - отмечается в сообщении.

Суммарно на территории Белоруссии в трубопроводах находится около 620 тыс. тонн некондиционной нефти.

По информации концерна, поступающая в настоящее время из РФ нефть соответствует всем параметрам качества. "По всем белорусским участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из Российской Федерации и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины. В настоящее время анализы, проведенные аккредитованной лабораторией, регистрируют параметры качества нефти в рамках стандарта", - отмечается в сообщении "Белнефтехима".

Как сообщалось, на территории Белоруссии, по оценкам белорусской стороны, находилось более 1,3 млн тонн загрязненной нефти. Откачка реверсом некачественного сырья на территорию России из Белоруссии начата 24 мая.