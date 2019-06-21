Более 500 детей и подростков из 10 стран примут участие в международном фестивале в Сочи

21.06.19 13:18

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 июня. Interfax-Russia.ru - XVII международный фестиваль творческой молодежи "Поколение NEXT" пройдет на курорте "Роза Хутор" в Сочи с 21 по 30 июня.

"Фестиваль задуман, как творческая лаборатория под открытым небом, где каждый ребенок сможет реализовать свои мечты. В этом году центральной темой "Поколения NEXT" будет "Счастье", привычка быть счастливым и умение радоваться даже мелочам", - рассказали агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе курорта "Роза Хутор" в пятницу.

Главные цели фестиваля - выявление и поддержка одарённой молодёжи, содействие в реализации их талантов, укрепление профессиональных и культурных связей и помощь в обмене опытом.

"Более 500 ребят в возрасте от четырех до 18 лет со всей России, а также из стран СНГ, Балтии, Швейцарии, США и Израиля прибыли на курорт "Роза Хутор" для участия в конкурсах по вокалу, хореографии, моде и дизайну", - отметил представитель пресс-службы.

В рамках фестиваля пройдут прослушивания по вокалу, танцевальные баттлы, фэшн-шоу "Цирк дю Солей", творческий вечер композитора Алексея Рыбникова, модные показы, мастер-классы по различным дисциплинам, вечеринки, а также Гала-концерт со съёмкой МУЗ-ТВ.

Лауреаты конкурсов будут награждены дипломами, призами и подарками от организаторов фестиваля и спонсоров - призовой фонд составит более 1, 5 млн рублей.