Калининградский губернатор поможет главе "Экозащиты", в отношении которой возбуждены уголовные дела

21.06.19 13:26

© РИА Новости. Виталий Белоусов

21 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал жителей региона, предпринимателей помочь оплатить долги руководителя организации "Экозащита" Александры Королевой, в отношении которой за неуплату штрафов возбуждено пять уголовных дел.

Как сообщил Алиханов на своей странице в соцсети, он планирует внести свою финансовую лепту для погашения штрафов Королевой.

По словам главы Калининградской области, региональное министерство экологии положительно оценивает работу "Экозащиты".

"По инициативе Королевой мы присвоили статус особо охраняемых природных территорий, памятников нашим придорожным аллеям. Я надеюсь, что она вернётся в регион, и мы с ней вместе высадим не одну такую аллею", - сказал губернатор.

Алиханов также пояснил, что штрафы в отношении руководителя "Экозащиты" возникли из-за того, что организация не хочет в соответствии с требованиями российского законодательства и решениями судов регистрироваться как иностранный агент.

"Прошу "Экозащиту" после того, как мы закроем вопрос со штрафами, оплатим их, соберем на это ресурсы, организацию надо будет зарегистрировать как иностранного агента. Никакого ограничения для работы это не накладывает. Это не клеймо, не позорное пятно... Закон есть закон, его нужно выполнять. Уверен и надеюсь, что к моему совету прислушаются", - сказал глава области.

Фонд "Общественный вердикт" ранее сообщил, что в отношении Королевой возбуждено пять уголовных дел за неисполнение судебных решений о выплате штрафов за нарушение закона об иностранных агентах. "Экозащита" не регистрируется в Минюсте, как иноагент. В настоящее время сумма долга, с учетом исполнительского сбора приставам, превышает 1 млн рублей. Королева уехала из России и попросила убежища в одной из стран ЕС.