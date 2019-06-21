Медведев считает киберпреступления основной угрозой для программ цифровизации

21.06.19 14:17

© РИА Новости. Александр Астафьев

21 июня. Interfax-Russia.ru - Отсутствие эффективных мер по борьбе с киберпреступностью может свести на нет все плюсы от цифровизации, считает премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Все плюсы цифровизации будут просто нивелированы, если мы не сможем предпринять нормальных эффективных мер по борьбе с киберпреступностью, создать защищенную ситуацию", - сказал глава правительства на Международном конгрессе по кибербезопасности.

Медведев отметил, что проблема киберпреступности входит в пятерку глобальных рисков в рейтинге Всемирного экономического форума.

"Международное экспертное сообщество зачастую ставит ее выше всяких других угроз, даже таких опасных и страшных, как терроризм и глобальные экологические проблемы", - продолжил он.

По его словам, Россия, как и другие страны, ежегодно фиксирует десятки миллионов кибератак как на государственные, так и на частные ресурсы.

"Цифровизация, бурный рост технологий, инновационные достижения, как известно, создают и риски, и угрозы", - сказал премьер РФ.

"По оценкам аналитиков, только от кибератак потери мировой экономики в текущем году могут увеличиться до $2,5 трлн", - сообщил Медведев, напомнив, что в пятницу он также был на встрече с Африканским экспортно-импортным банком, где была озвучено, что совокупный ВВП всех африканских стран в нынешнем году будет составлять аналогичную сумму.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что отказ иностранных партнеров сотрудничать в сфере кибербезопасности является опасной позицией. По его мнению, странам необходимо выработать общие мировые стандарты обеспечения безопасности в киберпространстве, но на этом направлении пока мало что сделано.

"Вот мы сейчас с коллегами стояли разговаривали, подчас в общении с нашими партнерами, я не буду говорить, о ком шла речь, это не имеет значения, звучат такие слова: "У нас с вами доверия нет сейчас, мы не очень хорошо контактируем, мы с вами ругаемся по каким-то вопросам, мы с вами не будем и по этому вопросу сотрудничать". Это странная, если не сказать просто опасная позиция, которая всех нас выталкивает на периферию международных отношений", - сказал Медведев.

Премьер считает, что такая позиция отбрасывает страны к состоянию в международных отношениях на рубеже XIX века. "Поэтому нужно действительно вырабатывать мировые стандарты обеспечения безопасности, тем более, что у преступлений, которые совершаются при помощи интернета, это банальность, но действительно нет никаких границ. Надеюсь, что такое понимание придет ко всем странам и к моим коллегам в разных государствах", - сказал Медведев.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также заявила, что риски киберпреступности сейчас недооценены.

"Ощущение риска возникает от того, что, мне кажется, мы не недоосознаем этот риск, явно недоосознаем. Почему недоосознаем? Есть некое легкомысленное отношение", - сказала Набиуллина на Международном конгрессе по кибербезопасности.

По словам главы ЦБ, финансовый сектор отчитывается о достаточно благополучной ситуации. "Да, в прошлом году у нас, например, уровень атак вырос на 30%. Но потери пока, которые декларированы финансовыми институтами, - это 0,002%. Это гораздо ниже, чем мы устанавливаем, гораздо ниже, чем в платежных системах. И поэтому возникает некоторое ложное ощущение, что риск преувеличивается", - сказала Набиуллина.

"Руководители компаний и банков часто думают: да, меня пронесло сегодня. Я назначу человека ответственного, который будет отвечать за кибербезопасность, и он все решит. Но я согласна с коллегами: это не техническая проблема, а проблема управления киберрисками", - сказала глава ЦБ, отметив, что умения управлять рисками так и нет.