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21.06.19 13:43
В КЧР и Москве задержаны 12 членов экстремистской организации
"Членами преступной группы распространялись идеи радикального ислама, предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории Северо-Кавказского региона государства с шариатской формой правления", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.
Там отметили, что "задержаны 12 членов экстремистской организации, один из них - в Москве". Все задержанные являются жителями Карачаево-Черкесии.
В домовладениях задержанных, отмечает спецслужба, изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, флэш-накопители, компакт-диски с видеороликами террористического характера, а также религиозная литература экстремистского содержания.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела.
Мероприятия по пресечению деятельности религиозной экстремистской ячейки в Карачаево-Черкесии ФСБ проводило совместно с МВД и Росгвардией.
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