В КЧР и Москве задержаны 12 членов экстремистской организации

21.06.19 13:43

© РИА Новости. Игорь Зарембо

21 июня. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о пресечении деятельности ячейки запрещенной в РФ религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", задержаны 12 человек.

"Членами преступной группы распространялись идеи радикального ислама, предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории Северо-Кавказского региона государства с шариатской формой правления", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что "задержаны 12 членов экстремистской организации, один из них - в Москве". Все задержанные являются жителями Карачаево-Черкесии.

В домовладениях задержанных, отмечает спецслужба, изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, флэш-накопители, компакт-диски с видеороликами террористического характера, а также религиозная литература экстремистского содержания.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела.

Мероприятия по пресечению деятельности религиозной экстремистской ячейки в Карачаево-Черкесии ФСБ проводило совместно с МВД и Росгвардией.