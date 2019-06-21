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21.06.19 14:00

Росморречфлот предлагает объединить ряд морских портов РФ, их число сократится до 53

© РИА Новости. Максим Блинов
21 июня. Interfax-Russia.ru - Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) предлагает объединить ряд морских портов, говорится в "дорожной карте" мероприятий по изменению границ территорий портов РФ ("Интерфакс" ознакомился с копией документа).

Планируется, что общее количество морских портов в 2020 году сократится с 67 до 53.

"Малодеятельные порты преобразуются в терминалы, оптимизируются расходы на службу капитана порта, соответственно, сдерживается рост нагрузки на судовладельцев. Портовый контроль, иные госуслуги будут оказываться в прежнем объеме", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

Предполагается, что Пассажирский порт Санкт-Петербург войдет в границы территории Большого порта Санкт-Петербург, порт Высоцк в Ленинградской области объединят с Выборгом.

Порты Мезень и Онега в Арктическом бассейне включат в территорию морпорта Архангельск, порт Витино (Мурманская область) объединят с портом Кандалакша. Два порта - Эгвекинот и Беренговский - войдут в границы порта Анадырь (Чукотка).

Три сахалинских порта - Поронайск, Москальво и Александр-Сахалинский - будут включены в территориальные границы порта Корсаков. В Хабаровском крае планируется объединение нескольких портов - Охотск объединят с Николаевском-на-Амуре, Мыс Лазарева - с Де-Кастри, Совгавань - с портом Ванино.

Расположенный в акватории Севморпути порт Дудинка (Красноярский край) войдет в границы Хатанги.

До конца 2019 года Росморречфлот совместно с администрациями морских портов должен сформировать и направить в Минтранс комплект необходимых для объединения морских портов документов, говорится в перечне мероприятий. Минтранс, в свою очередь, в I квартале 2020 года направит в правительство проекты распоряжений об изменении границ соответствующих морских портов.

В течение трех месяцев после выхода распоряжений правительства ведомства должны подготовить и внести изменения в государственный каталог географических названий, реестр и перечень морских портов, утвердить изменения в уставы и планы финансово-хозяйственной деятельности администраций морских портов. Изменения пределов пунктов пропуска через государственную границу планируется внести через полгода после утверждения нового реестра морских портов РФ.

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