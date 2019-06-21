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Эскиз памятника Гранину выбрали в Петербурге

© РИА Новости. Александр Гальперин
21 июня. Interfax-Russia.ru - Жюри конкурса эскизов памятника Даниилу Гранину выбрало работу, понравившуюся дочери писателя.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в пятницу жюри ознакомилось с вариантами четырех эскизов, выбранных ранее более чем из 20.

Дочь писателя Марина Чернышева-Гранина высказалась за работу, где писатель изображен сидящим в кресле с книгой в руке. Жюри ее поддержало.

"Хочется видеть в памятнике что-то присущее отцу как писателю и человеку. Хочется увидеть в нем что-то родное от любимого отца. И вот в этом памятнике я вижу: это наше кресло, здесь лежат газеты и книги, это его характерная поза. Хотя бы одному человеку в городе будет приятно к нему подходить", - сказала она.

Несколько членов жюри при обсуждении склонялись к эскизу, который изображает писателя сидящим на лавке. Они отметили его художественные стороны и подчеркнули, что такой памятник подойдет для выбранного места его установки. На эту работу при предыдущем обсуждении эскизов просил обратить внимание министр культуры Владимир Мединский.

Замминистра культуры РФ Алла Манилова, объявляя результаты конкурса, отметила, что за победивший эскиз проголосовали шесть из десяти членов жюри, его автор - петербургский скульптор Евгений Бурков. Эскиз станет основой для памятника, остальные три работы будут отмечены денежным призом. Памятник планируется установить осенью.

Как следует из материалов Российского военно-исторического общества, ориентировочная стоимость создания победившего в конкурсе памятника составит 30 млн рублей, срок выполнения работы - 3 месяца. Остальные проекты требуют ориентировочно не более 10 млн рублей.

Как сообщалось, всего на конкурс эскизов памятника Гранину были представлены 23 работы скульпторов и авторских коллективов из Санкт-Петербурга и Москвы. В конце мая жюри конкурса выбрало четыре работы, авторам которых было предложено доработать эскизы.

Памятник Гранину планируется установить на территории у дома №6 по Дальневосточному проспекту вблизи культурно-просветительского центра при библиотеке, носящей его имя.

Даниил Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года на 99-м году жизни. В 2019 году в России отмечается 100-летие писателя. В частности, планируется установить памятник Гранину и утвердить именную стипендию для учащихся, занимающихся филологией. Планируется также снять документальные фильмы о писателе и назвать его именем один из скверов Петербурга.

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