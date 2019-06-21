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21.06.19 14:30

Известная уральская активистка стала первой женщиной, заявившей об участии в выборах губернатора Челябинской области

© РИА Новости. Евгений Биятов
21 июня. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Челябинской области приняла в пятницу заявление об участии в выборах губернатора Татьяны Якимовой, сообщает пресс-служба избиркома.

"Татьяна Якимова стала двенадцатым претендентом на выборах губернатора региона, она выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения", - отмечает пресс-служба.

Известная 33-летняя активистка из Миасса стала первой женщиной среди тех, кто заявил о желании бороться за губернаторское кресло. Ранее она дважды участвовала в конкурсах на должность главы администрации Миасса, а также была одним из организаторов митинга против строительства вблизи Тургояка Круглогорского ГОКа.

Ранее избирком зарегистрировал заявления от пятерых самовыдвиженцев: врио главы области Алексея Текслера, предпринимателя Андрея Аюпова, юриста-правозащитника Александра Лебедева и координатора "Левого фронта" в Челябинске Сергея Морозова, детского тренера Александра Комиссарова.

Также заявили об участии представитель ЛДПР, депутат Госдумы РФ Виталий Пашин, лидер челябинского регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев, депутат облдумы от КПРФ Станислав Нациевский, председатель правления ЧРО Партии пенсионеров Степан Фирстов, лидер регионального отделения "Яблока" Ярослав Щербаков и правозащитник, выдвинутый партией "Гражданская сила", Алексей Севастьянов.

Губернаторская избирательная кампания стартовала 4 июня. Заявления на участие в выборах будут приниматься до 24 июня.

С 25 июня по 4 июля кандидаты-самовыдвиженцы должны будут представить в избирком подписи 13 тыс. 168 человек (0,5% от количества зарегистрированных избирателей), а кандидаты от политических партий - пройти 7-процентный муниципальный фильтр.

Список зарегистрированных кандидатов будет известен к середине июля.

Выборы губернатора пройдут в Челябинской области 8 сентября.

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