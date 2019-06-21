Ford продаст свои заводы в Набережных Челнах и Всеволожске на торгах - Мантуров

21.06.19 14:41

© РИА Новости. Игорь Руссак

21 июня. Interfax-Russia.ru - Американский автопроизводитель Ford после закрытия своих заводов в Набережных Челнах и Всеволожске планирует продать их на торгах, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в пятницу в Москве.

При этом он напомнил, что недавно Ford и ПАО "Соллерс" подписали специнвестконтракт "на продолжение работ в Алабуге с учетом производства Ford Transit". "Это эффективный продукт, который имеет свою нишу на рынке, причем не только на российском рынке, но и с возможностью поставки в третьи страны. Что касается других предприятий - в Набережных Челнах и во Всеволожске - Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедуру реализации этих заводов Ford будет проводить по существующей процедуре, через объявление торгов. Поэтому, кто придет на эти торги - спрогнозировать, конечно, возможно, но будет неправильно высказывать свои мысли и, таким образом, влиять на процедуру", - заключил министр.

Ранее сообщалось, что СП Ford и ПАО "Соллерс" будет перезапущено с 1 июля 2019 г. на базе существующего ООО "Форд Соллерс Елабуга", владеющего автомобильным заводом в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга, Татарстан) и сосредоточится на производстве и продажах легких коммерческих автомобилей Ford Transit. Производство и импорт легковых автомобилей Ford в РФ будут свернуты в июне. "Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 г. с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга)", - говорилось в сообщении СП.

"Соллерс" получит 51% в обновленном СП, 49% будет у Ford Motor Company - компании подписали протокол о намерениях "о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта".

При этом отмечалось, что Ford Sollers "покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель". Вместе с этим в СП подчеркивали, что "обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме".