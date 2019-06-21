Минэкономразвития: система МФЦ будет обновлена - качество услуг вырастет, их перечень расширится

21.06.19 14:48

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

21 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство экономического развития РФ разрабатывает концепцию обновления системы многофункциональных центров (МФЦ) под рабочим названием "МФЦ 2.0": предлагается расширить количество направлений работы МФЦ и повысить качество оказываемых ими услуг, сообщил замминистра экономического развития Савва Шипов.

"Три самых главных показателя (работы МФЦ, определенных в "майских указах" президента РФ Владимира Путина - ИФ) - время ожидания в очереди сократилось до менее 15 минут, охват МФЦ - более 90% территории страны, но самое главное - удовлетворенность граждан более 90%. Мы решили ту задачу, которая перед нами стояла. Когда достигаешь каких-то целей, возникает вопрос - а что делать дальше? Мы попытались сформулировать основные направления, рабочее название этого документа - МФЦ 2.0", - сообщил Шипов, выступая на V Всероссийском форуме центров оказания государственных и муниципальных услуг в Якутске в пятницу.

По его словам, МФЦ необходимо расширить спектр оказываемых услуг, в результате чего работа центров станет более разнонаправленной. Замминистра привел примеры нескольких регионов, в которых МФЦ стали предоставлять дополнительные услуги. Новые услуги касаются сделок с недвижимостью, присоединения к сетям электроснабжения, получения электронной цифровой подписи (ЭЦП).

"МФЦ, по сути, конкурирует с присутственными местами органов государственной власти. Создав системы МФЦ, мы в большинстве случаев сохранили возможность очного обращения в органы власти. Получается, что сейчас граждане идут в МФЦ, потому что там удобнее и комфортнее, но офисы по приему граждан (в госорганах - ИФ) продолжают существовать. Люди, которые там работали, продолжают там работать. И, наверное, нужно думать о том, чтобы постепенно отказываться от таких присутственных мест и эволюционным путем переходить к тому, что МФЦ станет единственным окном очного взаимодействия между гражданами и государством", - сказал замминистра.

Шипов также предложил искоренить проблему территориальной привязки МФЦ, чтобы граждане могли получать необходимые им услуги независимо от того, в каком регионе или муниципалитете они зарегистрированы. Аналогичное предложение он внес по развитию многоканальности системы: получатель услуги может обратиться как напрямую в госорганы, так и в МФЦ или использовать портал госуслуг. Его сопровождение затем должно идти одинаковым образом.

"Нам надо внедрять принцип, который используется за рубежом - no wrong door, дословно переводится как "нет неправильных дверей". Когда канал взаимодействия - не важно, интернет это, обращение в органы власти или МФЦ - приводит к одному результату, к одной системе сопровождения услуг", - пояснил замминистра.

Кроме того, МФЦ необходимо совершенствовать саму процедуру предоставления услуг: будут разработаны единые стандарты работы и единая система управления качеством работы сети с онлайн-отслеживанием каждого центра.

Некоторые центры уже обучают граждан, как можно пользоваться возможностями портала госуслуг, чтобы сократить количество бумажных документов, организовывают курсы компьютерной грамотности.

"Важно, чтобы в МФЦ была обеспечена идентификация всех граждан и помощь в получении ЭЦП в случае необходимости", - добавил замминистра, отметив, что защита прав граждан в "цифровом мире" станет частью работы МФЦ.

Шипов предложил наделить руководителей региональных МФЦ - по одному в каждом регионе - правами омбудсмена по госуслугам, дать им возможность взаимодействия с прокуратурой и территориальными органами власти для решения проблем получателей услуг. Он мотивировал это тем, что граждане не всегда знают, куда именно обратиться, если были нарушены их права в области цифрового права.

"Мы во многом смогли победить бумажную бюрократию, но пока за счет того, что люди в МФЦ своими руками вносят бумажные документы вместо граждан. Нам дальше надо перейти к тому качеству, когда МФЦ сможет без бумаги обращаться к созданному электронному сервису, с помощью него обеспечивать высокое качество государственных услуг. Поэтому я уверен, что у МФЦ большое будущее", - подчеркнул замминистра.

Он также сообщил "Интерфаксу", что в этом году МФЦ запускает пилотный проект по получению биометрических данных через криптокабины.

"Мы уже сейчас выходим на пилотный проект в нескольких регионах. В этом году криптокабины уже должны начать работать. Принципиально новое качество в том, что криптобиокабины позволят снимать биометрические данные сотрудником МФЦ, а не МВД, которые физически сейчас присутствуют в МФЦ", - пояснил Шипов.

Как сообщалось, это необходимо для выдачи биометрических заграничных паспортов со сроком действия 10 лет.

По данным публичной системы "Ваш контроль" (vashkontrol.ru), качество услуг в МФЦ, которые охватили практически всю территорию страны, граждане оценивают высоко: доля оценок "хорошо" и "отлично" по итогам прошлого года выросла до 98,4%. Это выше, чем в среднем для всех госуслуг, которые оказываются также самими ведомствами и в электронной форме. Десятки миллионов оценок граждан ежегодно поступают в систему "Ваш контроль" через смс-опросы, сайт госуслуг, инфоматы в МФЦ и по другим каналам.