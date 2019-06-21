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21.06.19 15:01

Лидер группы подпольных финансистов, занимавшихся обналичкой, арестован в Башкирии

© РИА Новости. Евгений Одиноков
21 июня. Interfax-Russia.ru - Сотрудники ГУПЭ МВД России установили лидера криминальной организации, занимавшейся в Уфе незаконной банковской деятельностью, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщила пресс-служба МВД России в пятницу.

"Для участия в противоправном бизнесе злоумышленник привлек девятерых своих знакомых, которые имели необходимый опыт и познания в кредитно-финансовой сфере, а также обладали организаторскими способностями", - говорится в пресс-релизе.

По данным МВД, "сплоченная, иерархически выстроенная" организованная группа извлекла из незаконной банковской деятельности доход в особо крупном размере - более 19 млн рублей.

В отношении лидера и активных участников группы возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе).

Преступление было раскрыто в ходе проверки информации о возможном финансировании экстремистской деятельности.

Уголовное дело было ранее возбуждено по ч. 2 со. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). Сообщалось, что фигуранты открывали и вели счета физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по платежным поручениям клиентов, инкассацию, кассовое обслуживание, а также иные финансовые операции, подлежащие обязательному лицензированию Центральным банком Российской Федерации.

По данным осведомленного источника агентства "Интерфакс-Приволжье", организованная группа занималась обналичиванием денег.

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