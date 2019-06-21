Вопросом о неопределенности ответственности за создание преступной организации займутся сотрудники "Ассоциации юристов России"

21.06.19 15:08

Фото "Ассоциации юристов России"

21 июня. Interfax-Russia.ru - Члены столичного отделения "Ассоциации юристов России" (МО АЮР) займутся вопросами уголовной ответственности за создание преступного сообщества и участие в нем, сообщили "Интерфаксу" в МО АЮР.

"Московское отделение Ассоциации юристов России создает соответствующую рабочую группу, которую возглавит доктор юридических наук, адвокат Адвокатской конторы "Аснис и партнеры" Шамиль Хазиев", - сказали в отделении.

Проработать вопрос о неопределенности уголовной ответственности за создание преступной организации на экспертном уровне призвал накануне в ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин.

По мнению адвоката Хазиева, группе "удастся сформировать по-настоящему высококвалифицированный состав и сбалансированно проработать этот вопрос, на важность которого обратил внимание даже президент РФ".

"Сложившаяся правоприменительная практика, безусловно, недопустима. А учитывая то, что предпринимателей нельзя помещать под стражу, а статья о преступном сообществе позволяет это делать, такой пробел в регулировании становится инструментом неправомерного воздействия на бизнес", - добавил юрист.

Ранее президент РФ отметил, что сегодняшнее регулирование позволяет под преступное сообщество "подвести" управляющий орган любой организации, один из руководителей которой совершил какое-либо преступление.

"Подобные негативные явления стали все чаще проявляться в практике уголовного судопроизводства. Ожидаемым результатом функционирования рабочей группы станут детальные предложения по изменению законодательства и правоприменения в области уголовной ответственности за создание преступного сообщества и участие в нем", - отметил Хазиев.