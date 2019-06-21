В брянских храмах молятся о дожде

21.06.19 15:08

© РИА Новости. Илья Питалев

21 июня. Interfax-Russia.ru - Молебен о ниспослании дождя совершил в пятницу митрополит Брянский и Севский Александр, сообщает пресс-службы Брянской епархии.

За богослужением молились сотрудники епархиального управления.

"Установилась жаркая погода, и мы просим господа, чтобы он послал дождь, в котором нуждаются и поля, потому что от погоды зависит урожай, и все мы, так как в эти дни особенно страдают люди зрелого возраста",- сказал, обращаясь с архипастырским словом к собравшимся, владыка Александр.

Пресс-служба отмечает, что по благословению митрополита Александра молебны о ниспослании дождя совершаются во всех храмах Брянской епархии.