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Почти три четверти россиян доверяют Путину, две трети одобряют его деятельность на посту президента

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
21 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин пользуется доверием большинства граждан (72,3%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Неделю назад показатель доверия Путину составил 71,7%.

Согласно результатам свежего социологического исследования, в ходе которого респондентам был задан прямой вопрос о доверии, Путин пользуется у сограждан максимальным уровнем доверия из российских политиков. Не доверяют Путину 24,7% респондентов.

По итогам анализа ответов на прямой вопрос о доверии второе место занимает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (38,5%), третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский (35,4%), четвертое - лидер КПРФ Геннадий Зюганов (34,3%), пятое - лидер "Справедливой России" Сергей Миронов - 28,6%.

Путин также лидирует в спонтанном рейтинге доверия (респондентам задается вопрос о доверии без указания фамилии политика): по данным ВЦИОМ, этот показатель составляет у Путина 31,9% (на прошлой неделе - 31,1%). Вторую и третью позиции в этом списке занимают министр обороны Сергей Шойгу (13,5%) и глава МИД Сергей Лавров (11,3%).

По данным опроса, деятельность Путина на посту президента одобряют 64,3% россиян, не одобряют - 27,5%.

Работу Медведева на посту главы правительства одобряют 37,9% участников опроса, не одобряют - 48,%. Деятельность кабинета министров в целом, согласно данным ВЦИОМ, вызывает одобрение 42% участников опроса, противоположного мнения о работе правительства придерживаются 46,8%.

За последнюю неделю электоральный рейтинг "Единой России" повысился на 0,2 процентных пункта и составил 33,9%, у КПРФ понизился на 0,4 п.п. и составил 15,4%. У ЛДПР этот показатель не изменился (12%), у "Справедливой России" повысился на 0,7 п.п. и достиг 6,5%.

Инициативный всероссийский опрос проводился с 10 по 16 июня, в ходе исследования ежедневно опрашивалось 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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