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21.06.19 15:36
Гулявшую по Норильску белую медведицу доставили в зоопарк Красноярска
"21 июня медведица была благополучно доставлена в Красноярск в сопровождении сотрудников парка "Роев ручей". Животное хорошо перенесло перелет, и сразу же после рейса было отправлено в новый дом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перевозка хищника потребовала специальной подготовки, в частности, была оборудована специальная емкость для безопасного размещения в багажном отделении самолета, согласована погрузка и выгрузка животного в аэропортах вылета и прилета.
Ранее сообщалось, что в начале недели истощенного белого медведя, свободно гуляющего по улицам Норильска, заметили местные жители. В краевом Госохотнадзоре агентству "Интерфакс-Сибирь" пояснили, что это медведица в возрасте от года по полутора лет, и, скорее всего, хищник забрел в город, проделав большой путь от северного побережья полуострова Таймыр.
Медведица вела себя спокойно, несколько дней за ней приглядывали полицейские и сотрудники МЧС. Накануне зоологи красноярского зоопарка "Роев ручей" прилетели в Норильск и временно усыпили хищника для перевозки.
В "Роевом ручье" специалисты обследуют медведицу, выяснят причину истощения и займутся ее лечением.
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