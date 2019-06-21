Число спасателей в местах отдыха у воды в Москве увеличили из-за жары

21.06.19 15:38

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

21 июня. Interfax-Russia.ru - В связи с установившейся в Москве жаркой погодой с 21 по 23 июня в местах отдыха у воды количество спасателей и спецтехники, заступающих на дежурство, значительно увеличено, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с установившейся в Московском регионе особо жаркой погодой с повышением температуры до 31 градуса в местах массового отдыха людей в профилактических целях будут выделены значительные дополнительные силы и средства", - сказал он журналистам в пятницу.

Так, по словам Бирюкова, совместно с МЧС на 46 водных объектах привлечено 76 единиц техники территориального пожарно-спасательного гарнизона (ТПСГ).

Он сообщил, что по 23 июня организовано усиленное патрулирование зон отдыха на водных объектах с привлечением резервных смен общей численностью 155 человек и 27 единиц техники, в том числе на 11 водных объектах с привлечением расчетов быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах.

Кроме того, как рассказал Бирюков, в период по 30 июня на акватории реки Москвы будут организованы прогулки для выпускников. Безопасность по маршруту следования теплоходов будет обеспечиваться силами государственного учреждения "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах".

Заммэра добавил, что в связи с установлением в столичном регионе третьего класса пожарной опасности силы и средства постоянной готовности территориального пожарно-спасательного гарнизона функционируют в режиме "повышенная готовность". А в случае возникновения пожаров могут быть привлечены сводные отряды поливомоечных машин ГБУ "Автомобильные дороги" общей численностью до 650 единиц.