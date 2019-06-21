Законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга внесен на рассмотрение в областной парламент

21.06.19 15:48

© РИА Новости. Александр Хитров

21 июня. Interfax-Russia.ru - Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер в пятницу внес на рассмотрение регионального парламента законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга.

"Сдал (документы в заксобрание - ИФ). Это просто законопроект. Я подготовил проект о внесении изменений в статью 5 закона Свердловской области об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований", - сказал Вегнер агентству "Интерфакс-Урал".

"В пункте 2 статьи 5, где у нас написано "избираются представительным органом муниципального образования "города Екатеринбург" из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса", изменить на "избирается на муниципальных выборах", - пояснил депутат.

По его словам, причина такого предложения в происходящих в городе конфликтах.

"Я думаю, что все события, которые у нас были в сквере, и те события, которые происходят сегодня в думе Екатеринбурга, говорят о том, что ситуация с мэром-назначенцем и сильным мэром - это две разные вещи", - пояснил Вегнер.

Он добавил, что если депутаты поддержат изменения, то они вступят в силу уже после истечения срока полномочий действующего главы города Александра Высокинского.

"Это не значит, что, если вдруг мои коллеги решатся и примут законопроект, то завтра объявят выборы. Нет. Это будет уже после того, как истечет его (действующего главы города - ИФ) срок. Скорее всего это (внесение изменений в закон - ИФ) будет рассматриваться на осенней сессии", - уточнил Вегнер.

В апреле 2018 года депутаты Заксобрания Свердловской области приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. Вскоре после этого Евгений Ройзман, который занимал пост мэра с 2013 года после победы на выборах, подал в отставку. Свое решение он объяснил нежеланием принимать участие во внесении в городской устав соответствующих изменений.

В сентябре 2018 года депутаты думы Екатеринбурга единогласно избрали вице-губернатора Свердловской области Высокинского главой города.

В мае 2019 года в Екатеринбурге сложилась конфликтная ситуация вокруг планов по строительству храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. В городе прошли массовые акции протеста. Власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма. Рабочая группа, которая занимается отбором площадок для опроса, определится со списком возможных мест на очередном заседании 26 июня.