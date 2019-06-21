Дорога домой: первую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" везут к месту выпуска
  
От мусора до кибератак: Путин в ходе прямой линии ответил на 70 вопросов граждан
   
Протест под предлогом: участие депутата Госдумы РФ в МАП вызвало негодование грузинской оппозиции
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
21.06.19 15:48

Законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга внесен на рассмотрение в областной парламент

© РИА Новости. Александр Хитров
21 июня. Interfax-Russia.ru - Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер в пятницу внес на рассмотрение регионального парламента законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга.

"Сдал (документы в заксобрание - ИФ). Это просто законопроект. Я подготовил проект о внесении изменений в статью 5 закона Свердловской области об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований", - сказал Вегнер агентству "Интерфакс-Урал".

"В пункте 2 статьи 5, где у нас написано "избираются представительным органом муниципального образования "города Екатеринбург" из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса", изменить на "избирается на муниципальных выборах", - пояснил депутат.

По его словам, причина такого предложения в происходящих в городе конфликтах.

"Я думаю, что все события, которые у нас были в сквере, и те события, которые происходят сегодня в думе Екатеринбурга, говорят о том, что ситуация с мэром-назначенцем и сильным мэром - это две разные вещи", - пояснил Вегнер.

Он добавил, что если депутаты поддержат изменения, то они вступят в силу уже после истечения срока полномочий действующего главы города Александра Высокинского.

"Это не значит, что, если вдруг мои коллеги решатся и примут законопроект, то завтра объявят выборы. Нет. Это будет уже после того, как истечет его (действующего главы города - ИФ) срок. Скорее всего это (внесение изменений в закон - ИФ) будет рассматриваться на осенней сессии", - уточнил Вегнер.

В апреле 2018 года депутаты Заксобрания Свердловской области приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. Вскоре после этого Евгений Ройзман, который занимал пост мэра с 2013 года после победы на выборах, подал в отставку. Свое решение он объяснил нежеланием принимать участие во внесении в городской устав соответствующих изменений.

В сентябре 2018 года депутаты думы Екатеринбурга единогласно избрали вице-губернатора Свердловской области Высокинского главой города.

В мае 2019 года в Екатеринбурге сложилась конфликтная ситуация вокруг планов по строительству храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. В городе прошли массовые акции протеста. Власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма. Рабочая группа, которая занимается отбором площадок для опроса, определится со списком возможных мест на очередном заседании 26 июня.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.06.19 15:38
Число спасателей в местах отдыха у воды в Москве увеличили из-за жары
.
  21.06.19 15:06
В Госдуме сочли необоснованным предложение МВД о внесудебном лишении водителей прав
.
  21.06.19 14:52
Мединский о передаче Спасо-Андроникова монастыря РПЦ: "Не надо шашкой махать"
.
  21.06.19 10:45
На канале им. Москвы в районе Тушинского тоннеля вновь обнаружена течь
.
  21.06.19 10:03
В Москве водители с помощью приложения смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки
.
  21.06.19 09:44
В Московском зоопарке у пары восточносибирских рысей родились котята
.
  21.06.19 08:31
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
.
  20.06.19 16:18
Путин поручил Минобороны проработать вопрос создания музея семьи Щукиных в особняке в центре Москвы
.
  20.06.19 14:58
Путин надеется, что будет сделано необходимое для выявления виновных по "делу Голунова"
.
  20.06.19 13:44
Собянин: программа модернизации московских поликлиник начнется в 2019 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket