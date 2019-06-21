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21.06.19 15:56

Расследование дела об обмане более 300 дольщиков в Подмосковье завершено

© РИА Новости. Владимир Астапкович
21 июня. Interfax-Russia.ru - Подмосковные следователи довели до суда дело против группы бизнесменов, обвиняемых в обмане более 300 дольщиков жилья на сумму свыше 370 млн рублей, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти предпринимателей, обвиняемых в совершении восьми эпизодов мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ)", - сказала Врадий в пятницу "Интерфаксу".

Она не назвала имен фигурантов дела, отметив, что дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, коммерсанты "путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства граждан на общую сумму свыше 374 млн рублей под предлогом инвестирования и долевого участия в строительстве многоквартирных домов на территории Москвы и Московской области (в Ленинском, Одинцовском, Красногорском и Дмитровском районах)".

"Строительство домов осуществлялось в отсутствие необходимой разрешительной документации, в связи с чем впоследствии дома были признаны судом самовольными постройками и приняты решения об их сносе. Потерпевшими по делу признаны 315 человек", - сказала Врадий.

Она отметила, что по ходатайству следователя в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков и возмещения ущерба потерпевшим на имущество обвиняемых наложен арест. "Стоимость арестованного имущества покрывает размер причиненного ущерба", - сказала представитель следствия.

По ее словам, объем материалов уголовного дела составил 277 томов.

"Кроме того, в производстве следователя находится уголовное дело и материалы проверок по дополнительным эпизодам преступной деятельности обвиняемых, которые выделены в отдельное производство", - добавила Врадий.

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