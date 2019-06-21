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21.06.19 16:00

Упавшего со скалы косуленка спасли туристы на берегу Байкала

© РИА Новости. Виталий Аньков
21 июня. Interfax-Russia.ru - Сотрудники частной зоогалереи Ивушкиных в Иркутске борются за жизнь тяжело раненного детеныша косули, которого в ночь на пятницу доставили туристы с берега озера Байкал.

"Маленький косуленок сорвался со скалы в районе Кругобайкальской железной дороги, и на глазах отдыхавших внизу туристов пролетел несколько десятков метров, ударяясь о камни. Травмированное животное неравнодушные люди более 10 км несли на руках в сделанных из подручных материалов мини-носилках до поселка Култук, а затем на машине доставили в Иркутск", - сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" координатор зоогалереи Людмила Ивушкина.

По ее словам, в настоящее время состояние косуленка тяжелое, но стабильное - ухудшений нет. Кормят его козьим молоком через зонд. Выживет ли животное, станет понятно через несколько дней.

"Повреждений много, но все достаточно терпимые, кроме проблем с дыханием. Часть воздуха попадает под кожу через пробитые воздухоносные пути и это не слишком оптимистичный симптом", - уточнила Ивушкина.

Она также отметила, что туристы поступили правильно - если бы они оставили косуленка на месте, он бы неминуемо погиб.

"Молодые люди, которые бросилось на помощь несчастному зверю, отлично понимали, что ребенку нужно дать шанс на спасение. Оставлять на месте его точно не имело никакого смысла", - сказала Ивушкина.

В случае выздоровления косуленок останется жить в зоогалерее, или будет передан в другой зоопарк - в дикую природу вернуть его уже не получится.

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