Более 200 семей в Волгоградской области получили компенсацию на оплату ипотеки

21.06.19 16:03

© РИА Новости. Нина Зотина

21 июня. Interfax-Russia.ru - Порядка 230 волгоградских семей, купивших в этом году квартиру на этапе строительства домов, стали получателями компенсаций части расходов по оплате процентной ставки за ипотечный кредит, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе губернатора региона в пятницу.

"Дополнительные меры региональной поддержки, введенные с января 2019 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова, дали возможность существенно сократить расходы за пользование ипотечным займом и при этом приобрести "квадратные метры" в перспективных развивающихся жилых комплексах", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что новый пакет региональных мер поддержки ипотечных заемщиков - беспрецедентный как по объему финансирования, так и по охвату категорий получателей.

"Компенсация части процентной ставки по ипотеке на срок до пяти лет предоставляется гражданам, покупающим квартиры в бывших проблемных многоквартирных домах, которые переданы для завершения строительства добросовестным застройщикам; молодым и многодетным семьям; работникам региональной бюджетной сферы; родителям, направившим средства материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий", - уточнил собеседник агентства.

Размер ежемесячной компенсации равен размеру ключевой ставки ЦБ РФ, но не более 15 тыс. рублей в месяц.

Дополнительные возможности также получили участники госпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей": они вправе воспользоваться льготным займом на оплату первоначального взноса при покупке в ипотеку квартиры в новостройке.

Кредит в сумме до 15% от стоимости приобретаемого жилья, но не более 300 тыс. рублей, можно получить под 3% годовых на срок до пяти лет. Если в течение этого времени в семье родится ребенок, будет списано 25% от остатка основного долга, при рождении второго ребенка - еще 25%.