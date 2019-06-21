Адыгея направит более 3,8 млрд рублей в рамках нацпроекта по улучшению дорог и дорожного хозяйства в регионе

21.06.19 16:26

© РИА Новости. Павел Львов

21 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Адыгеи для участия в нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" утвердили региональные проекты, финансирование по которым до 2024 года превысит 3,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Проект состоит из двух направлений: "Дорожная сеть" с финансированием в 3,3 млрд рублей и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", по которому планируется направить 612 млн рублей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта "Дорожная сеть" к 2024 году власти планируют увеличить долю дорог регионального значения, приведенных в нормативное состояние, с 47% до 56%. Долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, необходимо повысить с 63% до 85%.

По проекту "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" до 2024 года число контрактов, предусматривающих использование новых технологий и материалов в дорожной отрасли, должно быть увеличено с 10% до 80%.

"Нацпроект в дорожной отрасли позволит существенно увеличить в Адыгее качество и безопасность дорог", – цитирует пресс-служба слова главы республики Мурата Кумпилова.

Кроме этих направлений для реализации нацпроекта в Адыгее утвержден региональный проект "Безопасность дорожного движения". Кабинет министров Адыгеи подписал соответствующее соглашение с Федеральным дорожным агентством.

В пресс-службе подчеркнули, что глава Адыгеи концентрировал внимание руководителей ведомств на тщательной подготовительной работе, призвал выявлять ключевые риски и проблемы в реализации нацпроекта.