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Горизбирком Екатеринбурга не будет регистрировать инициативную группу по референдуму о земле под храм из-за несоответствия документов

© РИА Новости. Павел Лисицын
21 июня. Interfax-Russia.ru - Рабочая группа избирательной комиссии Екатеринбурга на заседании в пятницу рекомендовала отказать в регистрации инициативной группы о проведении референдума об определении статуса земельного участка, на котором собираются строить храм святой Екатерины, из-за несоответствия документов, сообщается на сайте горизбиркома.

"Рабочая группа пришла к выводу о несоответствии их (документов, предоставленных инициативной группой - ИФ) установленным требованиям. Этот вывод исключает регистрацию инициативной группы и дальнейшую подготовку референдума", - говорится в сообщении.

Итоговое решение по регистрации инициативной группы избирком примет на заседании 25 июня.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Урал" один из авторов ходатайства о референдуме, общественники, вероятно, подадут новую заявку.

"Ошибки, которые были выявлены, они не носят сущностный характер, они, будем говорить так, технического плана. Поскольку у нас времени не остается для того, чтобы нам их устранить <...> Во вторник (25 июня - ИФ) мы соберемся и обсудим ситуацию. Но пока могу сказать, что, скорее всего мы будем повторно подавать (заявку на референдум - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 11 июня общественники предложили вынести на референдум вопрос об определении статуса земельного участка, на котором собираются строить храм святой Екатерины в Екатеринбурге: будет он землями общего пользования или религиозного назначения. Они попросили зарегистрировать инициативную группу по проведению местного референдума в количестве 12 человек.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма.

Позднее Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере. После этого власти Екатеринбурга сообщили, что планируют 14-15 сентября провести опрос, по итогам которого будет выбрано новое место под стройку.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что тщательно прорабатываются варианты четырех площадок под храм: неработающий Приборостроительный завод на набережной, территория за киноконцертным театром "Космос", пустырь на перекрестке улиц Фурманова-Белинского и участок на улице Татищева.

Рабочая группа, которая занимается отбором площадок для опроса и строительства храма в Екатеринбурге, определится со списком возможных мест на очередном заседании 26 июня.

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