"АвтоВАЗ" может открыть "партнерский центр" в Сколково

21.06.19 17:16

© РИА Новости. Юрий Стрелец

21 июня. Interfax-Russia.ru - АО "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ) и фонд "Сколково" подписали соглашение о намерениях, нацеленное на перспективное сотрудничество и обмен опытом в области инновационных стартапов, соответствующих компетенций и ресурсов для содействия разработке инновационных решений.

Как говорится в сообщении автопроизводителя, "документ предусматривает изучение возможности открытия в ИЦ "Сколково" партнерского центра "АвтоВАЗа".

Документ подписали исполнительный вице-президент по инжинирингу АО "АвтоВАЗ" Сельчук Кура и директор по развитию Кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Михаил Тыкучинский в присутствии старшего вице-президента, председателя региона "Евразия" группы Renault и председателя совета директоров АО "АвтоВАЗ" Николя Мора, а также президента АО "АвтоВАЗ" Ива Каракатзаниса.

По словам Мора, которые приводятся в сообщении, взаимодействие сторон "направлено на взаимовыгодный эффект от инициатив и инноваций фонда "Сколково" и опыта и компетенции службы инжиниринга "АвтоВАЗа" и Renault". "Я уверен, что результаты данной синергии будут эффективными и окажут положительное влияние на наших потребителей, технологии автомобилей Lada и Renault, а также на наши команды инжиниринга в России", - сказал он.

В свою очередь Тыкучинский подчеркнул, что "Сколково" имеет "более 400 технологий, которые "АвтоВАЗ" может применять как в продуктовом, так и в производственном направлениях своей деятельности". "Мы надеемся, что сотрудничество с российскими малыми инновационными компаниями и заключение партнерств с ними позволит "АвтоВАЗу" качественно улучшить уровень локализации производства", - добавил он.