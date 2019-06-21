Прокуратура нашла нарушения при реорганизации "скорой" в Орловской области

21.06.19 17:19

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

21 июня. Interfax-Russia.ru - Прокуратура выявила нарушения при реорганизации службы "скорой" помощи в Орловской области, в результате которой фельдшеры лишились 25% окладов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облпрокуратуры.

По словам представителя ведомства, проверка была организована после публикаций местных СМИ, которые со ссылкой на медработников писали о готовящейся "итальянской забастовке". В частности, после перевода медикам отменили положенные им чернобыльские выплаты и надбавки в размере 25% оклада за работу в сельской местности.

Как выяснила прокурорская проверка, после реорганизации службы "скорой" в Плещеевской центральной районной больнице ее сотрудников перевели в городскую станцию "скорой", за которой был закреплена и сельская местность в муниципальном районе.

В надзорном ведомстве установили, что при реорганизации департамент здравоохранения не учел требования федерального закона "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и областного закона "Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области", которыми установлены меры соцподдержки медиков.

"Таким образом, бывшие работники Плещеевской ЦРБ, перешедшие в результате реорганизации в станцию скорой медицинской помощи в Орле фактически лишились меры дополнительной поддержки в виде повышения на 25% окладов", - сообщили в облпрокуратуре.

По фактам выявленных нарушений прав граждан прокуратура внесла представление первому заместителю губернатора и председателя правительства Орловской области Вадиму Соколову за нарушения при создании единой службы скорой.

Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры области.