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Протест под предлогом: участие депутата Госдумы РФ в МАП вызвало негодование грузинской оппозиции
 
 
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21.06.19 21:56

Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией с 8 июля - указ Путина

© РИА Новости. Михаил Климентьев
21 июня. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии, а туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от реализации туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию, сообщает пресс-служба Кремля.

Указ, подписанный 21 июня, принят президентом "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

МИД РФ совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями поручено "обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан Российской Федерации и их возвращением в Российскую Федерацию".

Указ озаглавлен "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий". Он вступает в силу со дня подписания.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее в пятницу заявлял, что Россия будет рекомендовать своим гражданам воздержаться от поездок в Грузию, если там будут нарастать антироссийские настроения.

"Если там будет нагнетаться антироссийская истерия, наши люди просто туда не поедут. И мы дадим такие рекомендации. Тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", - сказал Медведев журналистам по итогам российско-белорусских переговоров.

Он заметил, что сейчас, несмотря на отсутствие дипломатических отношений и сложные политические отношения, большое количество россиян отдыхает в Грузии.

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и массовые выступления в Тбилиси.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией уже прерывалось в августе 2008 года из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии. Полеты были возобновлены 15 сентября 2014 года.

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