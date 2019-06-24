Камчатский вулкан Шивелуч выбросил четырехкилометровый столб пепла

24.06.19 07:45

© РИА Новости. Евгений Нескромный

24 июня. Interfax-Russia.ru - Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до четырех километров над уровнем моря, сообщает в понедельник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло в понедельник днем по местному времени. Пепловый шлейф распространился более чем на 50 км к востоку - северо-востоку от Шивелуча", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана повышенный - оранжевый цветовой код опасности для авиации.