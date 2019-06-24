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24.06.19 09:10
Глава Челябинска Владимир Елистратов ушел в отставку
Депутаты Челябинской городской думы на внеочередном заседании в понедельник приняли его отставку, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал", присутствующий на заседании.
"Решение принято", - сказал спикер гордумы Станислав Мошаров.
В свою очередь глава Челябинской области Алексей Текслер, присутствующий на заседании, рекомендовал депутатам назначить и.о. главы Челябинска первого заместителя мэра Наталью Котову.
Депутаты большинством голосов приняли это решение.
Согласно уставу города, новый глава должен быть избран в течение шести месяцев со дня отставки предыдущего руководителя.
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил журналистам, что именно он был инициатором отставки Елистратова с поста мэра Челябинска.
"Я считаю, что назрели изменения, эти изменения необходимы. Я считаю, что нет доверия жителей к главе города, что необходимы быстрые, качественные решения по всем направлениям. Владимир Алекссевич человек из прежней команды. Я предложил (ему) написать заявление, это было совместное решение. Он согласился с тем, что не совсем есть понимание между нами", - сказал Текслер журналистам после того, как в понедельник гордума приняла отставку Елистратова.
Он добавил, что новый конкурс по выбору мэра Челябинска будет проводить уже новый состав гордумы, который изберут 8 сентября.
"Выборы депутатов пройдут одновременно с выборами губернатора. Новый состав городской думы уже будет решать вопрос о главе администрации", - добавил Текслер.
В настоящее время и.о. главы города назначена первый заместитель мэра Наталья Котова.
Ранее сообщалось, что Елистратов по конкурсу был избран главой Челябинска в феврале 2019 года после досрочной отставки прежнего мэра города Евгения Тефтелева.
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