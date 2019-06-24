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24.06.19 08:35
Роспотребнадзор дал рекомендации к выбору и употреблению алкоголя
"На упаковке алкогольной продукции должна быть размещена целая без повреждений федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного). На марку нанесен штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами", - говорится в сообщении.
Там же отмечено, что покупать алкоголь нужно только в местах, которые имею лицензию на продажу этого продукта.
"Не приобретайте алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли (павильоны, киоски, торговля с рук) ", - говорится в тексте.
Помимо того ведомство советует установить приложение "АнтиКонтрафакт Алко", чтобы проверять легальность продукта.
"Важно помнить, что все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред", - подытожили в сообщении ведомства.
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