Роспотребнадзор дал рекомендации к выбору и употреблению алкоголя

24.06.19 08:35

© РИА Новости. Владимир Астапкович

24 июня. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в России дал рекомендации к выбору и употреблению алкоголя, говорится на сайте ведомства.

"На упаковке алкогольной продукции должна быть размещена целая без повреждений федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного). На марку нанесен штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами", - говорится в сообщении.

Там же отмечено, что покупать алкоголь нужно только в местах, которые имею лицензию на продажу этого продукта.

"Не приобретайте алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли (павильоны, киоски, торговля с рук) ", - говорится в тексте.

Помимо того ведомство советует установить приложение "АнтиКонтрафакт Алко", чтобы проверять легальность продукта.

"Важно помнить, что все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред", - подытожили в сообщении ведомства.