Суд во Владивостоке оштрафовал компанию-отловщика косаток ООО "Афалина" на 28,1 млн рублей

24.06.19 09:34

Фото "Интерфакса"

24 июня. Interfax-Russia.ru - Фрунзенский районный суд Владивостока за нарушение правил рыболовства оштрафовал на 28,1 млн рублей компанию ООО "Афалина", отловившую четырех косаток для "китовой тюрьмы".

"ООО "Афалина" признать виновным и назначить штраф 28,1 миллиона рублей", - сообщила судья Нина Краснова.

ООО "Афалина" признана виновной по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Установлено, что компания выловила с нарушениями четырех косаток. Среди них: незаконное место вылова, несоответствие технических средств и типа судов, нарушение процедур вылова и другие нарушения.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Компания в ходе судебного заседания вину свою не признавала и просила суд прекратить дело в связи с отсутствием состава правонарушения. Представители "Афалины" утверждают, что было выловлено четыре косатки, но одну пришлось отпустить.

"Выпустили по показаниям ветврача. Это проверялось, везти ее было опасно", - сообщил ранее в суде директор "Афалины" Алексей Решетов.

В компании ООО "Афалина" агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что намерены обжаловать решение суда.

Как сообщалось, в начале июня по аналогичному делу Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновными в нарушении правил рыболовства и оштрафовал три компании за отлов косаток и белух для "китовой тюрьмы". Так, ООО "Белый кит" оштрафован на 28,1 млн рублей, ООО "Океанариум ДВ" - на 56,4 млн рублей, ООО "Сочинский дельфинарий" - на 37,6 млн рублей.

Решение суда не вступило в законную силу, компании заявили, что намерены обжаловать решение.

Южно-Сахалинский городской суд 31 мая вынес решение по иску экологических общественных организаций, где признал распределение квот на вылов косаток и белух в 2018 году Росрыболовством незаконным. При этом суд отклонил требование изъять животных и выпустить их, экологи опротестовали решение в этой части.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела. Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали. Экологи уверены, что они погибли.

Во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным показали, что двух косаток и шесть белух из бухты Средней в Приморье погрузили в контейнеры и везут автомобилем до Хабаровска. Затем речным транспортом их доставят к месту вылова в Охотском море, где они пройдут адаптацию, и затем их выпустят в океан. В "китовой тюрьме" остаются восемь косаток и 81 белуха.