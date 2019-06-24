Минпромторг РФ предлагает проводить контрольные закупки на АЗС для выявления недолива топлива

24.06.19 08:43

© РИА Новости. Павел Лисицын

24 июня. Interfax-Russia.ru - Минпромторг совместно с Росстандартом разрабатывает изменения в законы об обеспечении единства измерений и защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, сообщила пресс-служба Минпромторга в субботу.

Суть изменений - введение дополнительного основания для проведения внеплановой проверки и права контрольной закупки при осуществлении федерального государственного метрологического надзора.

"Предлагается возможность проведения контрольной закупки, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях. Введение этого механизма поможет определить точность отпуска продукции потребителям и соблюдения обязательных требований непосредственно в момент совершения покупки. Предлагаемая инициатива является важной составляющей комплекса мер по борьбе с недоливом топлива на АЗС",- говорится в сообщении со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

По данным ведомства, доля не соответствующего требованиям технического регламента и фальсифицированного топлива на рынке РФ сократилась с более чем 20% в 2015 году до 9% в 2018 году и I квартале 2019 года.

В январе 2018 года вступили в силу изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части ответственности за совершение правонарушений в сфере выпуска и обращения топлива на рынке, которые предусматривают введение "оборотного" штрафа. С введением данных штрафов средняя сумма налагаемого штрафа возросла более чем в 10 раз и составила 560 тыс. рублей.

Кроме того, в мае 2019 года Минпромторгом в правительство внесен законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов за "недолив" топлива на АЗС.