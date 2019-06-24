Ливень с градом надвигается на Крым

24.06.19 08:45

© РИА Новости. Дмитрий Паршин

24 июня. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за прогнозируемого ухудшения погоды.

"В ближайшие 2-3 часа и до конца суток 24 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - сообщила в понедельник пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

Спасатели просят жителей полуострова воздержаться от поездок по городу во время ливня, не оставлять автомобили под большими деревьями и держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП.

Сильный дождь прошел в Крыму 23 июня. В Симферополе ветер повалил несколько десятков деревьев, ливень подтопил низменные участки города, где уровень воды достигал полметра.