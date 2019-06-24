В Якутии найден скелет мамонта с бивнями, обработанными древним человеком

24.06.19 08:54

Фото с официального сайта Академии наук республики Саха (Якутия)

24 июня. Interfax-Russia.ru - Якутские палеонтологи во время экспедиции на остров Котельный обнаружили скелет мамонта со следами человеческого воздействия, сообщает пресс-служба Академии наук Якутии.

"Вместе с местным жителем мы перекопали участок площадью 20 квадратных метров. Нам удалось извлечь скелет мамонта, состоящий примерно из 40% костей. Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции, инженера-исследователя отдела изучения Мамонтовой фауны Академии наук Якутии Иннокентия Павлова.

Ученый считает, что современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы его в охотничью избушку.

"А в древности у людей не было транспорта, на котором можно было бы перевозить такие тяжелые вещи. Поэтому люди, возможно, обрабатывали тушу на том же месте. Изготовленные орудия они забирали с собой, а остатки оставляли там же. Именно их мы и обнаружили", - отмечает Иннокентий Павлов.

Щепу бивня весом 23,6 кг доставили в Якутск для дальнейших исследований. Для изучения следов человеческого воздействия будут привлекаться ученые-археологи, а точный возраст находки покажет радиоуглеродная датировка.

Остальные останки будут доставлены в Якутск в августе. Члены экспедиции окрестили находку "Мамонтом Павлова" в честь руководителя экспедиции.

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года на острове Котельный в Якутии палеонтологами была обнаружена туша взрослого мамонта небольшого размера. В этом регионе часто находят туши и скелеты взрослых и детенышей мамонтов.

Остров Котельный - один из крупнейших на Новосибирском архипелаге. В эпоху плейстоцена эта территория была частью суши, поэтому в настоящее время на островах нередко находят останки древних животных и следы жизнедеятельности человека.