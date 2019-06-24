Светофоры сломались из-за дождя в Красноярске

24.06.19 09:02

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 июня. Interfax-Russia.ru - Госавтоинспекция Красноярска предупреждает водителей о некорректной работе светофоров на дорогах краевого центра, сообщает пресс-служба краевой полиции.

"Режимы работы светофоров могут ввести в заблуждение участников дорожного движения. Погодные условия внесли коррективы в режим работы светофорных объектов", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют снижать скорость и быть внимательными при движении через регулируемые перекрестки инспекторы, а для продолжения движения - убедиться в правильности работы светофора.

В настоящее время специалисты Госавтоинспекции работают с подрядными организациями для устранения проблем на дорогах.

Дождь начался в Красноярске в ночь на понедельник, по прогнозам синоптиков, осадки продолжаться до вечера 25 июня.