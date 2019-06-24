Глава комитета ГД Никонов опроверг информацию о сокращении бюджетных мест в вузах РФ

24.06.19 09:18

© РИА Новости. Максим Блинов

24 июня. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов опроверг сообщения о сокращении к 2024 году числа бюджетных мест в российских вузах.

"На самом деле, количество бюджетных мест не сократится", - написал в понедельник Никонов на своей странице в Фейсбуке.

Он пояснил: "Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах".

"Сейчас демография меняется, начало расти количество выпускников школ. Поэтому и цифру 800 нужно увеличить. Что и будет сделано. России нужно больше образованных людей, а не меньше", - сказал председатель комитета.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом. Согласно документу, в настоящее время количество бюджетных мест составляет 518,4 тыс.