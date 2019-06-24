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24.06.19 09:21

Большой театр сократит более чем на 30% бронь билетов в первый день продажи - Счетная палата

© РИА Новости. Андрей Попов
24 июня. Interfax-Russia.ru - Большой театр с 1 сентября сократит более чем на 30% бронь билетов на спектакли в первый день и перенаправит их на продажу, сообщили в пресс-службе Счетной палаты РФ.

"В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов", - говорится в официальном письме генерального директора Большого театра Владимира Урина, которое приводит пресс-служба контрольного ведомства.

Таким образом, бронь билетов сократится на 30,3%, сообщили в Счетной палате. В текущем сезоне объем поступающих в первую волну билетов составил 860 штук.

В контрольном ведомстве позитивно оценили оперативность, с которой руководство театра отреагировало на рекомендации ведомства.

"Большой театр услышал, а самое главное учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан", - прокомментировал решение Большого театра аудитор Михаил Мень, слова которого приводит пресс-служба.

Он напомнил, что Большой театр является главным распорядителем бюджетных средств, поэтому Счетная палата ежегодно проверяет его деятельность. С учетом специфики и актуальности вопроса продажи билетов, ведомство обязательно проследит динамику дальнейшего развития ситуации.

"У нас будет возможность в 2020 году посмотреть динамику, как это решение повлияло на общую ситуацию", - добавил Мень.

Ранее Счетная палата по итогам проверки обратила внимание на недостатки механизма распространения билетов на спектакли Большого театра, проходящие на Исторической сцене.

В Счетной палате отмечали, что в первую волну продажи поступают билеты на менее востребованные места. При этом самые лучшие места на Исторической сцене не поступают в свободную предварительную продажу, а находятся в статусе брони. Это 328 билетов или более трети всех билетов Исторической сцены. Сюда входит бронь от Минкультуры РФ для министерств и ведомств, бронь спонсоров театра, а также бронь, распределяемая самим театром.

В свою очередь, Урин заявлял, что решение о бронировании мест на спектакли должно оставаться за театром, поскольку эта бронь необходима для приобретения билетов различными министерствами и ведомствами.

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