Российское судно село на мель в Керченском проливе, угрозы судоходству нет

24.06.19 10:27

© РИА Новости. Александр Полегенько

24 июня. Interfax-Russia.ru - Груженый углем теплоход сел на мель в Керченском проливе в понедельник утром, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"В 5:49 мск теплоход "Сиберин 1", флаг РФ, сел на мель при выходе из Южного района порта Кавказ. Повреждений корпуса не наблюдается. Угрозы судоходству нет", - сказал источник.

Он уточнил, что судно отклонилось от оси фарватера подходного канала на 90 метров, что и стало причиной инцидента. На борту теплохода находится 4,3 тыс. тонн угля.

В настоящее время с портовыми властями решается вопрос о выделении буксиров и снятии судна с мели.

Информацию об инциденте агентству "Интерфакс-Юг" подтвердили в пресс-службе Росморречфлота.

"Теплоход "Сиберин1", судовладелец "Сталь-Флот", сел на мель при отходе от причала N24 порта Кавказ. Пострадавших нет. Утечки нефтепродуктов нет. Угрозы судоходству нет", - сказал сотрудник пресс-службы.