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24.06.19 10:27
Российское судно село на мель в Керченском проливе, угрозы судоходству нет
"В 5:49 мск теплоход "Сиберин 1", флаг РФ, сел на мель при выходе из Южного района порта Кавказ. Повреждений корпуса не наблюдается. Угрозы судоходству нет", - сказал источник.
Он уточнил, что судно отклонилось от оси фарватера подходного канала на 90 метров, что и стало причиной инцидента. На борту теплохода находится 4,3 тыс. тонн угля.
В настоящее время с портовыми властями решается вопрос о выделении буксиров и снятии судна с мели.
Информацию об инциденте агентству "Интерфакс-Юг" подтвердили в пресс-службе Росморречфлота.
"Теплоход "Сиберин1", судовладелец "Сталь-Флот", сел на мель при отходе от причала N24 порта Кавказ. Пострадавших нет. Утечки нефтепродуктов нет. Угрозы судоходству нет", - сказал сотрудник пресс-службы.
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