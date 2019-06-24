Иркутская область договорилась о сотрудничестве с китайской Внутренней Монголией

24.06.19 09:37

© РИА Новости. Сергей Черных

24 июня. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области заключило соглашение о развитии связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах с народным правительством Внутренней Монголии - автономного района Китая, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Соглашение подписали губернатор Иркутской области Сергей Левченко и председатель народного правительства Внутренней Монголии госпожа Бу Сяолинь", - говорится в сообщении.

Подписывая документ, Левченко отметил, что на недавней встрече лидеров РФ и КНР в Москве еще раз был подтвержден курс на укрепление стратегического партнерства и развитие экономических отношений между странами.

"Китай уже почти 20 лет остается для Иркутской области основным партнером по внешнему торгово-экономическому сотрудничеству. Товарооборот по итогам 2018 года превысил 4,6 млрд долларов США и вырос почти на 19%. В вузах Иркутской области обучается свыше 400 студентов из Китая. По количеству иностранных туристов, посетивших озеро Байкал, КНР также на первом месте - 186 тыс. туристов из Поднебесной приехали к нам в 2018 году", - приводятся в сообщении слова губернатора.