Обыски прошли в шести томских медкомпаниях, подозреваемых в картельном сговоре

24.06.19 09:38

Фото Александра Левчука

24 июня. Interfax-Russia.ru - Сотрудники СКР и ФСБ пришли с обысками в шесть томских медицинских компаний в рамках расследования уголовного дела о картельном сговоре, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник в понедельник.

Он уточнил, что обыски прошли в ООО "ТИС", ООО" Оптима", ООО "МК ТИС", ООО "ЦДМ", ООО "Мед-Альянс" и ООО "Интер-Мед".

"Организации вступили в картельный сговор для создания видимости конкурентных торгов и обеспечения минимального снижения первоначальной цены госконтрактов на поставку медицинского оборудования", - сказал собеседник агентства.

По его данным, следствие подозревает, что в сговоре также участвовали и сотрудники Томской областной клинической больницы, Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), Томского национального исследовательского медицинского центра РАН и администрации Томской области.

Как считает следствие, благодаря преступной схеме, фигурантам за несколько лет удалось победить в 140 аукционах на поставку оборудования в медучреждения Томской области на сумму более 1 млрд рублей.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции), сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями в связи с данной информацией.

Как сообщалось, томское управление ФАС признало шесть компаний участниками картельного сговора при торгах на поставку медицинских материалов на 1,3 млрд рублей в 2014-2017 годах.