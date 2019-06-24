Суд снова арестовал экс-главу подмосковного Раменского района по делу об убийстве

24.06.19 09:40

© РИА Новости. Евгений Одиноков

24 июня. Interfax-Russia.ru - Бабушкинский суд Москвы отправил под арест бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве зампредседателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

"Постановлением суда в отношении Кулакова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 июля 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Ранее Бабушкинский суд арестовал Кулакова до 7 июля, однако Мосгорсуд отправил материалы "арестного" дела экс-чиновника на новое рассмотрение.

Кулакову вменяется убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Свою вину он не признает.

Как сообщали в подмосковном главке Следственного комитета России, предварительно установлено, что в ночь на 2 мая Кулаков в салоне автомобиля убил 39-летную Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения", после чего скрылся.

Из показаний Кулакова, оглашенных в суде, следует, что он состоял в интимных отношениях с Исаенковой.

В пресс-службе Раменского района 31 мая заявили, что Кулаков досрочно сложил полномочия.