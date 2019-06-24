В День молодежи в Москве откроются более 70 праздничных площадок

24.06.19 09:49

© РИА Новости. Илья Питалев

24 июня. Interfax-Russia.ru - Десятки праздничных мероприятий в разных округах столицы запланированы в День молодёжи, 27 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета общественных связей Москвы в понедельник.

"В День молодежи по всему городу откроются более 70 праздничных площадок на любой вкус. Насыщенная программа составлялась с учетом пожеланий самих молодых москвичей. Главные события праздника развернутся в парке Горького",- сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в разных округах столицы пройдут десятки праздничных мероприятий: молодые москвичи смогут посетить творческие мастерские, освоить экстремальные виды спорта, пройти мастер-классы по созданию семьи и посоревноваться в кулинарном искусстве.

Как сообщили в комитете, кульминацией Дня молодежи станет концерт хип-хоп и рэп-исполнителей на главной сцене на Фонтанной площади в парке Горького.

"Всего же в парке Горького будут работать 22 разнообразные площадки. В том числе с 12:00 до 17:00 на Пушкинской набережной пройдут соревнования и мастер-классы по экстремальным видам спорта проекта "На районе". В программе: панна-футбол, street workout, паркур, уличные танцы All styles, уличный баскетбол, гонки на радиоуправляемых моделях RC-Drift и занятия на скалодроме",- отметили в пресс-службе.